Milan, Pellegatti: “Mouani uno scenario. Il difensore deve essere completo”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato degli obiettivi di mercato del Milan Kolo Moauni e Sven Botman

Su Milan-Roma : "Direi che adesso il dubbio è tra Giroud favorito su Ibra . Poi Messias , Diaz , Saelemaekers dovrebbero essere scontati, Tonali-Bakayoko anche. Poi vedremo come sarà la difesa, come sarà la situazione capiremo Tomori-Romagnoli , con Florenzi favorito su Calabria , Theo e Maignan . Questa è la formazione che abbiamo letto ieri e i favoriti dovrebbero essere loro".

Su Kolo Mouani: "Attenzione, bisogna fare una distinzione tra scenario, suggestione e notizia. Questo è uno scenario. Io non ho ancora verificato, dico scenario perché mi hanno detto 'attenzione, visto che è un parametro zero, gli agenti di Mouani erano andati a parlare a Casa Milan'. Tante volte sono colloqui di presentazione, però poteva esserci anche l'occasione di parlare di Muani. Quindi è uno scenario, ci può stare, con Pellegri che può andare in prestito per giocare e vedere un attimo la situazione. La Gazzetta ha ribadito questo scenario ed è una possibilità. Non parliamo di un giovanissimo, è un '98, però è un bel prospetto. Quindi vediamo un pochettino. Il nostro giocatore giovane doveva essere Pellegrini, ma non riesce ad uscire da questa situazione".