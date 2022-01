Milan, Pellegatti: “Mercato? Si va verso una difesa bis” | News

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al mercato e alla difesa del Milan

Intervenuto attraverso il suo canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato della difesa del Milan facendo un curioso paragone con quanto sta accadendo nella politica italiana. Queste le sue parole: "Al Quirinale si va verso il Mattarella bis come presidente della Repubblica e potrebbe essere utilizzata come metafora per descrivere le parole che Maldini dirà a Pioli riguardo la difesa rossonera. Si verso una difesa bis, nel senso che si sono letti tanti nomi per rinforzare la retroguardia rossonera ma la rosa dei difensori a disposizione di Pioli dovrebbe essere quella di inizio stagione con Romagnoli, Tomori, Gabbia, Kalulu e l'indisponibile Kjaer. Questa è stata la scelta della dirigenza e ci auguriamo che questi giocatori possano essere quelli su cui Pioli potrà contare da qui fino a fine campionato". Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.