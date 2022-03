Milan, Pellegatti: “Kessie può non essere sostituito, tornano Pobega e Adli”

Il noto tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di Milan-Empoli di Serie A, ma anche di calciomercato: Franck Kessie, Yacine Adli e altro

Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera: '"Contro l'Empoli non dobbiamo avere nessuna ossessione. Se cominciamo a pensare diventa un complesso. Altro tema è il discorso formazione. Gli 11 ci sono da capire se farà il 4-3-3 come a Napoli e dico che con questo modulo Maignan non ha fatto una parata e con l'Udinese l'avremmo vinta".