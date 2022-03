Milan, Pellegatti: “Kalulu? La dirigenza ha avuto ragione ancora una volta”

Carlo Pellegatti ha parlato del suo scetticismo dopo il mercato di gennaio. Ma la dirigenza del Milan ha avuto ragione credendo in Pierre Kalulu

Carlo Pellegatti ha parlato del suo scetticismo dopo il mercato di gennaio. Ma la dirigenza del Milan ha avuto ragione credendo in Pierre Kalulu. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 24': "Partirei dai clean sheet e dal fatto che non stiamo subendo gol da quattro partite. È il lato che più mi gratifica e mi fa pensare positivo in questo momento. Io ero scettico sul mercato, l’Inter che prende Gosens, la Juve che prende Vlahovic e noi che non abbiamo preso nessuno a gennaio. Perché avevamo Kalulu e hanno avuto ragione ancora una volta in dirigenza. Diaz e Messias si sono dati da fare, erano presenti, pur non facendo una grande partita. Leao sta un po’ mancando nelle ultime 3-4 gare, non dava la sensazione di essere assolutamente presente contro il Cagliari. Toccava una palla ogni quarto d’ora". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cucchi, scambio con il Napoli.