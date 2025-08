Milan, Pellegatti punge su Jashari: e su Galliani rivela che ...

Su Ardon Jashari: "La questione Jashari si fa sempre più complicata. Vi avevo detto che il Bruges aveva posto la richiesta a 40 milioni di euro, ma a sentire il Milan questo non sembrava. Se il Bruges ha detto a tutti subito 40, perché non lo ha fatto con il Milan? Se lo avesse fatto, Igli Tare non sarebbe partito da 32 e magari si sarebbe subito arreso cambiando poi obiettivi. Uno spera sempre che possa succedere qualcosa, ma la situazione è simile a quella di Lookman. Quest'ultimo però è stato durissimo sui propri social. C'è molta confusione sotto il cielo delle mani che si stringono e dei patti. Dispiace perché Jashari è un grande giocatore, Musah è tutta un'altra cosa. Vediamo se andranno su Guerra, ma spero che non mi dicano che si rimane così".