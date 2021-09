Milan, Pellegatti: “Il ritorno di Ibrahimovic è una notizia rasserenante”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha tirato un sospiro di sollievo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in gruppo

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha tirato un sospiro di sollievo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in gruppo. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "La notizia più gratificante e rasserenante è quella che Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo realizzando dei gol e degli assist in partitella. Ci auguriamo che possa tornare almeno in panchina con la Lazio e dal primo minuto nel match di Anfield contro il Liverpool. Ibrahimovic deve provare a battere il record di gol meno giovane della storia della Champions che appartiene, ad oggi, a Francesco Totti. Entrambi sono dei fuoriclasse".