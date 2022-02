Milan, Pellegatti: “Credo che Ibrahimovic non torni prima di 2-3 settimane”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic

Non arrivano grandi notizie circa le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, uscito per un problema al tendine d'Achille nel match tra Milan e Juventus, continua ancora a lavorare a parte. Ibra, infatti, anche ieri non è stato convocato per il derby contro l'Inter, vinto dai rossoneri per 2-1. In merito al suo infortunio, Carlo Pellegatti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti convocati'. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic credo torni non prima di 2-3 settimane, fortunatamente Rebic oggi ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il croato dà diverse soluzioni tattiche a Pioli rispetto a Giroud". Milan, le top news di oggi: novità Rebic. Ultime su Botman e Ibra.