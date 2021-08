Milan, Pellegatti: “I rossoneri non prenderanno Jesus Corona” | News

Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, il Milan non acquisterà Jesus Corona dal Porto: ecco le sue parole

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha spiegato perché Jesus Corona non arriverà al Milan. Queste le parole del giornalista. "Il Milan non prenderà Corona, troppo complicato costruire una trattativa con il Porto, i rossoneri non prenderanno il messicano. Salvo sorprese, i candidati sono due: Faivre e Messias con il francese nettamente favorito". Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.