Milan, Pellegatti: “Florenzi dà caratura internazionale, qualità e carisma”

Ecco l'intervento di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, in merito all'ormai (quasi) sicuro trasferimento di Florenzi

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del trasferimento di Alessandro Florenzi dalla Roma al Milan. Ecco le parole del noto giornalista. "Mi hanno detto che ci sono ancora dei dettagli da limare. Quindi, anche se tutti la danno per sicura - ed è sicura, voglio pensare che sia sicura - non possiamo, però, dare ancora l'ufficialità. Aspettiamo, dunque, magari con il video di stasera. È un giocatore che dà caratura internazionale, qualità, professionalità e carisma. La strada è intrapresa. Si devono solo sistemare le ultime cose e magari già domani, non lo escludo, le visite mediche e giovedì l'arrivo a Milanello". Milan, è fatta per Florenzi: ecco le cifre e la formula dell'operazione.