Milan, Pellegatti: “De Ketelaere? Ci sono questioni più importanti”

Le parole di Carlo Pellegatti su Charles De Ketelaere

"De Ketelaere non ha reso tutto il campionato. Non riesco a capire una cosa. due anni fa quando il Milan arrivò in Champions misero Tonali in panchina mettendo Meitè. Forse tutta questa sorpresa ma non è un giocatore adatto per aiutare questo Milan ora. Io lo lascerei in panchina fino a fine stagione ma dire che è lui la maggior colpa del Milan non è vero, visto che ha giocato poco. De Ketelaere? Ci sono questioni ben più importanti. Oggi è in difficoltà, che non mi sta dando una mano. E' così da inizio anno e lo aspetteremo ma basta parlarne ora".