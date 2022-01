Milan, Pellegatti: “Brahim Diaz non può essere il sostituto di Calhanoglu”

Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di Brahim Diaz come un sostituto non naturale di Hakan Calhanoglu

Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di Brahim Diaz come un sostituto non naturale di Hakan Calhanoglu. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Perché con l'Inter Kessie giocherà trequartista? Perché il sostituto con le caratteristiche di Hakan Calhanoglu non può essere Brahim Diaz, ecco perchè hanno fatto un tentativo per Renato Sanches. Esattamente come io non posso giocare a basket, ci sarà un motivo".