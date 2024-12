Milan, Pellegatti: "Con Berlusconi una garanzia. A Babbo Natale chiedo ..."

Sul prossimo futuro: "Chiudo gli occhi e vorrei tornare ad un Milan con una società e una proprietà senza discussioni. Con un allenatore non in discussione, anche se quello è difficile, dipende sempre dai risultati. I giocatori possono andare bene o male. Se penso alla sconfitta della Fiorentina dico che ci permette di essere a cinque punti dal quinto posto senza contare la partita di Bologna. Se trovassimo una maledetta continuità, una prestazione di gioco che non sia fatta di alti e bassi, non sarebbe così impossibile riagganciare il quarto o il quinto posto. Ci mancano quei due punti sanguinosi contro il Genoa. Qualcuno si augura che il Milan perda per non vedere più Fonseca o che ci siano problemi perché la società se ne vada".