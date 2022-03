Milan, Pellegatti: “Berardi il sogno. Botman mi risulta praticamente fatto”

Il noto tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di calciomercato: da Domenico Berardi a Sven Botman, passando per Renato Sanches e Divock Origi

Il noto tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di calciomercato: da Domenico Berardi a Sven Botman, passando per Renato Sanches e Divock Origi. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera': “Per quanto riguarda gli attaccanti ci sono tanti nomi caldi anche se il mercato dei centravanti in Europa non è particolarmente florido. Partiamo da Origi, un giocatore a parametro zero, che non ha giocato tantissimo, ma che quando gioca ha una buna media realizzativa. Ci sono anche giocatori italiani; oggi Gazzetta ha scritto che ci sarà un incontro per Scamacca che è un giocatore forte, ma non del tutto definito. Sia Scamacca che Origi hanno i pro e i contro, hanno degli elementi di rischio. Del resto ci sono tanti esempi del passato di giocatori per i quali si nutrivano dubbi e che poi hanno fatto bene”.