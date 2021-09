Milan, Pellegatti: “Atletico squadra ostica, ma non ha i ritmi del Liverpool”

Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato della partita contro l'Atletico Madrid, valida per la 2^ giornata di Champions League

Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato della partita contro l'Atletico Madrid, valida per la 2^ giornata di Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Se hai passato l'esame Liverpool è già un bell'esame. L'Atletico è una squadra ostica, ma non ha i ritmi del Liverpool. E' difficile da affrontare, ha grande esperienza, però per crescere bisogna affrontare ostacoli importanti".