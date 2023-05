Milan, Pedullà su Maldini: “Lecchinaggio ed errori gravi, almeno le scuse”

Le parole di Alfredo Pedullà su Paolo Maldini

"Devo prendere le distanze da un'opera di lecchinaggio mediatico, come se non si potesse dire che Maldini ha colpe. Dobbiamo dire le cose come stanno: Maldini ha commesso degli errori gravi. Se un direttore sportivo in Serie B sbaglia quanto ha sbagliato lui, va a casa. Mi sarei aspettato delle scuse dopo la partita di ieri. C'è stato il mancato acquisto di un centrocampista che sostituisse Kessié, il mancato acquisto di un attaccante valido. Su Pioli non ho nulla da dire, però se tu perdi quattro derby di fila e non fai neanche un gol, io non posso dire 'eh ma cosa vuoi chiedere a Pioli?'. Per me è incomprensibile quello che ha fatto Pioli nell'ultimo mese e mezzo. Il Milan andrà in Champions solamente se tolgono i punti alla Juve". LEGGI ANCHE: Milan, le dichiarazioni Nesta sul Diavolo e non solo >>>