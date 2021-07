Milan, Pavone: “Pobega? Io lo terrei come vice Kessie” | News

Cristiano Pavone, ex calciatore e attuale football scout, ha parlato a Sky Sport di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan

Il football scout Cristiano Pavone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan. Il classe 1999 ha disputato un ottima stagione in prestito allo Spezia. Ecco le parole di Pavone: "Pobega? Io come vice Kessie lo terrei perché ha una fisicità importante e anche un buon piede in fase di costruzione: potrebbe essere una valida alternativa all'ivoriano".