Baiocchini: “Perchè questa esclusione di Pavlovic? Il Milan si deve …”

Nella trasmissione di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha analizzato le criticità emerse nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Milan. Il Diavolo si avvicina alla sosta per le nazionali in una situazione difficile, reduce da due sconfitte consecutive che hanno lasciato il segno. La prima, in Champions League, è arrivata contro il Bayer Leverkusen, seguita da un'altra battuta d'arresto in campionato contro la Fiorentina. Risultati che fanno tremare le fondamenta rossonere e sollevano una serie di interrogativi sul percorso della squadra.