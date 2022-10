Milan, P. Sousa su Leao: “Sta benissimo dov’è, col calcio che ha”

Paulo Sousa su Rafael Leao

"Credo che stia benissimo dov'è, nel club dov'è, col calcio che ha. Ogni calciatore ha bisogno del suo tempo, penso a Bruno Fernandes: quando è andato in Inghilterra pensavo che dovesse adattarsi come intensità e fisicità. Invece i giocatori con qualità riescono ad adattarsi in un contesto diverso da prima".