Milan, Pato: “C’è stato un momento in cui mi sono sentito solo”

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha raccontato di un brutto momento vissuto ai tempi in cui giocava nel Milan

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha raccontato di un brutto momento vissuto ai tempi in cui giocava nel Milan. Queste le dichiarazioni nell'intervento sul canale Twitch del club rossonero: "Quando ho iniziato con gli infortuni mi sono mancate tante cose. Ero sempre solo, quando volevo parlare con qualcuno, dire quello che sentivo non potevo. Quando sono tornato a giocare sono tornati anche gli infortuni, poi sono dovuto tornare in Brasile. Sono state delle scelte, anche non mie. Io ho saputo dopo che il Milan volesse darmi solo in prestito, però purtroppo non è andato così. Sono stato influenzato per tornare in Brasile. Il Milan comunque è stato come una casa per me, una famiglia, però c’è stato un momento in cui mi sono sentito solo. È stata una bella esperienza, rimarrà sempre nel cuore, ci sono tante cose che sono capitate… È successo, ora guardo al futuro". Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro