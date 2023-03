Milan, Pato elogia Ancelotti: “Mi piace molto, mi ha trattato come un figlio”

Alexandre Pato ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha esaltato l'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti

L'ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW in merito alla possibilità che Carlo Ancelotti possa diventare il CT del Brasile . Oltre a dare un proprio parere a riguardo, l'attaccante carioca ha elogiato l'ex tecnico rossonero, sostenendo che lo ha trattato come un figlio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Alexandre Pato su Carlo Ancelotti

"Mi piace molto Ancelotti, vorrei incontrarlo dato che è tanto tempo che non lo vedo. Lo amo, mi ha trattato come un figlio. E credo che possa dare tanto alla Seleçao, può farla crescere ma vedo che anche in Brasile ci sono grandi allenatori candidati"