Milan, Passerini: “Scudetto? Pioli e Maldini vogliono provarci, ma…”

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato di tentativo del Milan, non obbligo, per quanto riguarda lo scudetto. Queste le dichiarazioni

Dopo il pareggio dell'Inter contro il Torino, il Milan è padrone del proprio destino. A nove giornate dalla fine i rossoneri adesso non possono più nascondersi: bisogna puntare alo scudetto. Secondo il giornalista Carlos Passerini, però, la vittoria del campionato non è un obbligo per i rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Pioli e Maldini sono stati bravi a far capire alla squadra che ci si deve provare, ma non è un obbligo, questo per una squadra giovane è una differenza sostanziale”. Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza. Novità su Renato Sanches.