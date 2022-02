Milan, Passerini: “Botman e Renato Sanches? Credo arriveranno entrambi”

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato di Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi di calciomercato dichiarati del Milan

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato di Sven Botman e Renato Sanches, obiettivi di calciomercato dichiarati del Milan. I due calciatori del Lille possono sbarcare in Italia in estate? Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Calciomercato.it": In estate sia su Botman che su Renato Sanches io credo che i rossoneri andranno dritti. Il portoghese vuole il Milan, credo che tutti e due arriveranno a Milano in estate". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo