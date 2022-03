Milan, Parolo: “Kalulu sorpresona. Che coppia con Tomori!”

L'ex calciatore Marco Parolo ha commentato la straordinaria prova di Pierre Kalulu in Napoli-Milan di Serie A. Le dichiarazioni

Tra i giocatori che si sono distinti nella vittoria del Milan contro il Napoli c'è certamente Pierre Kalulu. Il giovane difensore francese ha sorpreso per la personalità con cui ha limitato Victor Osimhen, uno degli attaccanti più forti della Serie A. La coppia con Fikayo Tomori ha funzionato benissimo. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore Marco Parolo nel suo intervento su 'DAZN': "Kalulu è una sorpresona. Ha chiuso bene, ha difeso a campo aperto con Osimhen con personalità, con Tomori fa un'ottima coppia". Infine, un pensiero anche sul centrocampo del Milan: "Il Milan l'ha vinta di squadra, non solo di difesa. Non ci sono state tantissime occasioni. Il Milan ha vinto con l'intensità in mezzo al campo. Kessie, Bennacer e Tonali hanno vinto la sfida a centrocampo. Tomori e Kalulu si sono aiutati su Osimhen e si sono difesi bene. Il Milan ha rischiato solo quando si è abbassato".