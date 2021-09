Milan, Parolo: “Ibrahimovic incognita, non lo vedo insieme a Giroud”

Marco Parolo, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Lazio, ha parlato del Milan e dell'incompatibilità tra Ibrahimovic e Giroud

Da quando il Milan ha acquistato Olivier Giroud la domanda è sempre la stessa: il francese può giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic. Marco Parolo non sembra troppo convinto di questa soluzione. L'ex centrocampista della Lazio, ora svincolato, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan mi piace, ma c’è l’incognita della gestione di Ibrahimovic che non vedo insieme a Giroud. Buono l’inserimento di Tonali". Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni