Milan-Parma, Pioli: “Abbiamo giocatori di qualità che si divertono”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match Milan-Parma di 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla gioia al terzo gol di Hakan Çalhanoglu: “Le partite le viviamo così. Dobbiamo viverla con grande intensità e emozione. E’ stata una partita difficile in cui l’avversario ci ha creato molte difficoltà, dove siamo andati sotto ma volevamo vincere. Il terzo gol l’ho accolto con gioia perché siamo riusciti a chiudere la partita, un match difficile. Sono contento perché era una partita che doveva confermare i nostri progressi. E’ facile affrontare e avere motivazioni contro Lazio, Napoli, Juventus. e Roma mentre queste partite dimostrano che siamo diventati squadra, perché una vera squadra affronta tutti i match nello stesso modo”.

Sui giocatori divertiti nel giocare questo calcio: "I giocatori si divertono perché corrono tutti, lavorano tutti e perché abbiamo atleti di qualità. Abbiamo giocatori di qualità, sto cercando di dosare le forze della squadra perché ci sarà un vero tour de force fino al 2 agosto. Stiamo facendo tanto ma non abbiamo ancora fatto nulla, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo e dobbiamo cercare di farlo fino in fondo".