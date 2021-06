Milan, Parisi: “Con Giroud e Ibra metti a posto l’attacco per una stagione”

Fabio Parisi ha parlato della possibile coppia d'attacco del Milan del prossimo anno composta da Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il noto procuratore Fabio Parisi ha parlato di Olivier Giroud, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue parole sul possibile approdo in rossonero dell'attaccante francese. "Devono fare qualcosa davanti, con Giroud la trattativa è avanti e penso che arriverà dopo gli Europei. Con lui e Ibra hai messo a posto l’attacco per una stagione, con magari un giovane da far crescere alle loro spalle". Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.