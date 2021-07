Milan, Papin: “Maignan? Somiglia a Donnarumma, è un portiere fantastico”

L'ex attaccante del Milan Jean-Pierre Papin ha azzardato il paragona tra Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero

L'ex attaccante del Milan Jean-Pierre Papin ha azzardato il paragona tra Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni rilasciate sul canale Twitch ufficiale del Milan: "Maignan è uno dei migliori portieri che abbiamo in Francia, se il Lille è diventato campione è anche merito suo. Fa cose grandi, un po' come Donnarumma. Si somigliano, è un portiere fantastico".