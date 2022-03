Milan, Papin: “Botman mi ricorda Stam. Renato Sanches fuoriclasse vero”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato degli obiettivi di mercato rossoneri Sven Botman e Renato Sanches

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato degli obiettivi di mercato rossoneri Sven Botman e Renato Sanches. I calciatori del Lille sono due dei nomi in cima alla lista per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Vale davvero la pena puntare su di loro? Queste le dichiarazioni nel suo intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.