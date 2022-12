Panucci sul suo Milan: “Era una squadra di grandi leader”

Christian Panucci , ex terzino del Milan , ha parlato al canale Twitch del club rossonero concedendo una lunga intervista. Tra i vari temi su cui su è soffermato c'è anche la questione relativa allo spogliatoio del Diavolo e chi potevano essere i leader. Di seguito un estratto. ( INTERVISTA COMPLETA )

Milan, le parole di Christian Panucci sui leader ai suoi tempi

"Ma noi eravamo i primi a non voler prendere gol. Pensa a Sebastiano Rossi, quando prendeva gol in partitella durante la settimana c’erano dei cinema mai visti. Era una squadra di grandi leader. Molte volte siccome c’erano tanti leader avevamo la fortuna che perdevamo poco. Quando perdevi c’era silenzio perché non vedevi l’ora di giocare quella dopo. I leader erano Franco, Paolo, Donadoni, Costacurta".