Milan, senti Pancaro: “Pobega può rifare il percorso di Tonali”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan ed oggi allenatore, ha detto la sua sulla possibile crescita di Tommaso Pobega. Queste le sue parole, raccolte da TMW Radio: "Il Milan è coperto in tutti i reparti, centrocampo compreso. Per esempio Pobega è un giocatore molto forte - spiega Pancaro-, che può ripercorrere il percorso di Tonali l'anno scorso".