Milan, Pancaro suona la carica: “È arrivato il momento di vincere”

L'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro, ha parlato del cammino del Milan di Stefano Pioli dal post-lockdown in poi. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "La forza del Milan è la sua identità. Sono due anni che lavora con Pioli, quasi tre, è una squadra che sa quello che deve fare e tutti i giocatori vengono esaltati da questo. Credo che sia arrivato il momento di vincere, di crederci, di dichiararlo. Il Milan oggi va preso come modello per come lavora sul campo e in società. Ha bisogno di una vittoria, che sia la Coppa Italia o lo Scudetto, per iniziare a giocare per vincere sempre". Le Top News di oggi: rinnovo Kalulu vicino, esclusiva, Calhanoglu sui tifosi del Milan