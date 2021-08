Milan-Panathinaikos 2-1, Giroud: “Mi sento parte della famiglia” | News

Ecco le parole rilasciate da Olivier Giroud al termine dell'ultimo match amichevole tra Milan e Panathinaikos: il francese ha segnato due gol

"Credo che stiamo imparando a conoscerci meglio, ci capiamo bene sul campo, mi sento molto bene con i ragazzi, loro mi cercano sempre in area e proviamo sempre a collaborare con le punte, siamo molto contenti del risultato di stasera, avremmo potuto segnare di più ma è stata una partita positiva per il futuro".

"Mi sento parte della famiglia, abbiamo tutti ricevuto un benvenuto molto caloroso dai tifosi stasera. Quando ho segnato ho sentito che chiamavano il mio nome. Fa sempre piacere per un attaccante trovare il fondo della rete. Non vedo l'ora di giocare a San Siro e di esordire in campionato".