Milan, Pagliuca: “Sportiello il più adatto per sostituire Maignan”

"Non credo che i rossoneri vogliano puntarci subito. Hanno sfruttato un’opportunità, credo che Sportiello sarebbe più adatto per sostituire Maignan in questo momento".

Sulla Serie A e la corsa Scudetto: "Se gli azzurri vincono a Milano, eliminato l'Inter dalla lotta scudetto. Se dovesse vincere l'Inter, si avvicinerebbero un pochino le altre. Il Napoli è meritatamente in testa e se continuerà a giocare come nel girone di andata vincerà con merito lo scudetto. Credo che Spalletti riuscirà a tenere la squadra viva, compatta e concentrata, penso che vincerà il Napoli. Ma se dovesse esserci una battuta a vuoto, dietro ci sono squadre come la Juve, l'Inter, il Milan, ma anche Roma e Lazio che possono dire la loro".