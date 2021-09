Milan, Paganin: “Due vittorie con il Porto per passare il turno in Champions”

L'ex calciatore Antonio Paganin si è mostrato molto positivo sull'eventuale passaggio del turno del Milan in Champions League

L'ex calciatore Antonio Paganin si è mostrato molto positivo sull'eventuale passaggio del turno del Milan in Champions League. Questo il suo ragionamento ai microfoni di 'TMW Radio': "Ha il 70% di passare. I primi 30 minuti non c'è stata partita, l'espulsione ha alterato gli equilibri. Una squadra in difficoltà non cambia atteggiamento in 40 giorni. Se il Milan vince le altre due partite, può giocarsela e magari arrivare a Madrid con un punto di vantaggio sarebbe fondamentale". La nostra esclusiva di mercato sul giovane Lorenzo Lucca, ma dipende tutto da un altro baby talento