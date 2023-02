Milan, Padovan: “Rossoneri compatti contro il Tottenham”

Giancarlo Padovan, ha parlato del Milan, dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham. Ecco le sue parole

Giancarlo Padovan , ha parlato del Milan, dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham . Ecco le sue parole negli studi di SkySport24.

"Il Milan è stato compatto perchè tutti si sono sacrificati, a partire dagli attaccanti. Giroud e Leao hanno dato tutto anche in fase di non possesso. Il Milan ha ritrovato lo spirito di squadra che sembrava aver perso. Il Milan è tornato squadra. Poteva anche fare il secondo gol nel secondo tempo. Thiaw è la nota lieta e ha dato ragione a Maldini e Massara che lo hanno voluto. Diaz doveva essere la riserva di De Ketelaere e invece è il titolarissimo sulla treqaurti. Diaz partecipa tanto anche alla fase difensiva, ha numeri importante. Il gol contro il Tottenham lo ha voluto e cercato con grande voglia. Ha fatto un gol bello, ma soprattutto pesante".