Padovan: “Il Milan sta bene, ma la Champions prosciuga energie”

"Secondo me il Milan nella ripresa ha dominato la partita anche se magari la palla l’ha avuta di più il Tottenham. Il Milan ha avuto le occasioni migliori, ha propiziato situazioni vantaggiose, ha avuto un Leao che ha giocato meglio nella ripresa. Dire che è guarito definitivamente anche a me fa specie, perché proprio io l’avevo detto prima di Firenze e invece non era vero. O magari Firenze è stato un episodio. A Londra il Milan era arrivato con molte apprensioni, le ha invece spazzate via con una partita di grande concentrazione, compattezza e pressing. Ha fatto tutto bene, non ha rischiato quasi mai".