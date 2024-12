Milan, Padovan: “Ho un pregiudizio su Fonseca. Sono stato spietato, ma …”

Milan, Padovan: "Fonseca rimandato. La sua carriera non giustifica la sua presenza in panchina"

"Io ho un pregiudizio verso di lui, sono sempre stato spietato e un po' ingiusto con lui, ma semplicemente credo che la sua carriera non giustifichi la sua presenza al Milan oggi. Finora ha fatto malino, ma se devo essere sincero con me stesso, devo riconoscere che la squadra che ha battuto l'Empoli, il Sassuolo e ha giocato un buon primo tempo con l'Atalanta è una squadra migliorata rispetto all'inizio, quando ha fatto quelle partite inspiegabili contro il Parma o nelle gare giocate a Firenze e Cagliari. Quindi per ora è rimandato, ho sempre il pregiudizio negativo ma il Milan è migliorato: non credo che arriverà tra le prima quattro, ma ha diritto a giocarsi le sue chance".