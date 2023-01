Milan, Padovan: “De Ketelaere è una sfida per Pioli”

"Non l'ho mai visto prima punta, ma lo vedo come una sfida per Pioli che vuole provare a vedere se il belga in quella posizione riesce a ritrovare la facilità delle giocate. Che il giocatore ci sia non ci sono dubbi, deve ambientarsi e trovarsi bene. Chissà che non possa diventare questo il suo ruolo". Milan, ai dettagli il rinnovo di Leao: le ultime.