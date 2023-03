Padovan: “Milan, un Leao così è poco utile: sarei per la sua cessione”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan ed in particolar modo di Rafael Leao. Il noto giornalista ha analizzato il momento negativo dell'attaccante portoghese, definendolo come una pedina sacrificabile per la prossima sessione di mercato: "Un Leao così è poco utile, io sono per la cessione di Leao. È sacrificabile per una cifra consistente, che serva a rinforzare la squadra, ma è sacrificabile. Leao così non serve a niente. È pur vero che ora gioca in una posizione meno sulla linea, è un giocatore troppo svagato per essere un giocatore affidabile. Avendo lui un mercato consistente lo cederei senz’altro".