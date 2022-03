Milan, Orrico: “A Pioli manca un po’ di temperamento. Ibra fondamentale”

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato della funzione complementare di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic per il Milan

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato della funzione complementare di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Lo svedese pensa ad aggiungere quel temperamento che manca all'allenatore rossonero. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ibrahimovic ha avuto uno scopo. Pioli è una bravissima persona, ma ha una lacuna, gli manca un po' di temperamento. L'inserimento di una bomba come Ibra nello spogliatoio è stato fondamentale, ha una funzione complementare a Pioli". Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida