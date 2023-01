Milan, Orlando: “Squadra ad oggi sfilacciata, messa male in difesa”

Il Milan sta passando un momento no: i rossoneri non vincono da 5 partite, non stanno trovando la rete e ne stanno subendo fin troppe. La partita di domani potrebbe essere molto importante per una possibile ripresa.

"12 gol presi nelle ultime cinque. Prima c'era la sensazione di una squadra unita, messa bene in campo, oggi è sfilacciato, messo male dietro. E' tutta la squadra che non va. Una involuzione così in 15 giorni non me la sarei mai aspettata. Ma anche il Sassuolo sta male, se non si sveglia rischia di retrocedere. Milan male ma conta solo vincere, i tifosi sono già infuriati".