Orlando: “Dybala lo vedo male fisicamente. Milan? Non va oltre certe cifre”

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dell'attacco del Milan e dell'eventuale arrivo di Paulo Dybala a parametro zero

Invece per quanto riguarda il Milan e il dualismo Ibrahimovic-Giroud? "Il Milan è evidente in casa giochi peggio rispetto che fuori casa. Lo abbiamo visto soprattutto con il Bologna. Se fossi un tifoso del Milan sarei tranquillo con il Torino, penso che ce la farà a portare a casa i tre punti. Magari quando è in trasferta e non deve fare la partita si trova meglio. Per quanto riguarda il dualismo, sicuramente Giroud sta meglio con la gamba, Ibrahimovic da una grandissima apprensione a qualsiasi difesa".

Invece nell'ultimo periodo si parla molto di Dybala-Milan, che ne pensa? "Dybala comunque ha 28 anni, insomma l'età è dalla sua parte. Io lo vedo male fisicamente, non so se è perché gioca poco oppure per qualche problemino. E' un giocatore comunque fantastico con un piede fenomenale, ma mi sembra non abbia la gamba per i grandi livelli. Per la situazione con il Milan non lo so, pare che lui abbia chiesto 10 milioni alla Juventus e da quello che si dice il Milan ha un tetti ingaggi che non supera".