Milan, Orlando: “Contro l’Atalanta sarà molto complicata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione Maracanà, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di Milan - Atalanta , sottolineando come per il Diavolo l'impegno contro la Dea sarà molto complicato. Di seguito le sue parole e a riguardo.

Le parole di Massimo Orlando su Milan-Atalanta

"E' la più bella partita sulla carta, vale tanto. Il Milan sta meglio ma non è guarito ancora, l'Atalanta ha perso con il Lecce ma è una grande squadra. Non so se il nuovo modulo del Milan con l'Atalanta possa funzionare. Rischiano di più i rossoneri, perché l'Atalanta è tornata a giocare come un anno fa, con grosso pressing. Sarà una partita difficilissima per il Milan".