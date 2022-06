Milan, Ordine: “I tifosi sono smarriti, anche Maldini ha responsabilità”

Franco Ordine ha detto la sua sulla questione relativa al Milan e, in particolare, ai mancati rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti, a otto giorni dalla scadenza del loro contratto, non hanno ancora ufficializzato il prolungamento nonostante, da giorni, si parli di accordo ormai raggiunto. Il giornalista non ha dubbi: anche Maldini ha le sue responsabilità in questa vicenda. La famosa intervista a 'La Gazzetta dello Sport' è una 'colpa' importante. Le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati'.