Milan, Ordine: “Lo scudetto è fuori dalla portata delle inseguitrici”

Franco Ordine sostiene che le inseguitrici del Napoli, Milan compreso, non siano più in corsa per lo scudetto

Fabio Barera

Le ultime partite che si sono disputate in Serie A hanno dato spunti di riflessione molto interessanti. Il Napoli ha annientato la Juventus con il rotondo risultato di 5-1, mentre il Milan è stato fermato dal Lecce sul 2-2. L'Inter pur avendo ottenuto il successo contro l'Hellas Verona, ha faticato sul piano del gioco.

I partenopei in questo momento hanno racimolato un tesoretto che difficilmente potranno dilapidare, anche per la solidità dimostrata in campo. A tal proposito si è espresso anche il noto giornalista Franco Ordine. Intervenuto ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione Tutti i Convocati, ha dichiarato che il Napoli è fuori dalla potata di chi insegue, Milan compreso. Di seguito le sue parole.

Le parole di Franco Ordine sulla lotta scudetto — "Lo Scudetto è fuori dalla portata per le inseguitrici. C'è bella lotta per gli altri tre posti per la qualificazione in Champions".