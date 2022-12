Milan, l’agente di Onana convinto: “La Supercoppa può essere il 1° titolo”

La vicenda che lo ha coinvolto ai Mondiali di Qatar 2022 e che lo ha visto salutare in anticipo i compagni del Camerun per dissidi con l'allenatore, sembra non averlo toccato più di tanto. André Onana pare essere tornato caricoe convinto di poter compiere qualcosa di importante con la maglia dell'Inter, dove ormai è il titolare.