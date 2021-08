Milan, oggi lavoro defaticante per i titolari di ieri nell’amichevole di Trieste

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha fatto presente che i titolari di ieri contro il Panathinaikos hanno svolto un lavoro di scarico

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha parlato della sessione di allenamento tenutasi questa mattina. Ecco le parole del giornalista. "Dopo l'amichevole con il Panathinaikos che ha dato ottimi segnali sul fronte Olivier Giroud, a Milanello vi è stato un lavoro defaticante per chi ha giocato ieri, mentre sessione di allenamento per chi non è sceso in campo. Si è tenuto poi un test amichevole contro la formazione Primavera in vista dell'esordio in campionato con la Sampdoria".