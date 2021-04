Milan, oggi Ibrahimovic ha portato a Milanello i suoi due figli | News

Le ultime notizie sul Milan. Oggi Zlatan Ibrahimovic ha portato i suoi due figli a Milanello: i ragazzini sono stati insieme al loro papà

Zlatan Ibrahimovic ha continuato ad allenarsi a parte oggi a Milanello, dunque quasi certamente salterà il match di lunedì sera contro la Lazio. Sempre al centro sportivo rossonero, però, si è vista una scena molto curiosa che non si vede tutti i giorni. L'attaccante svedese, infatti, ha portato con sé i suoi due figli. Ecco la giornata del campione del Milan, insieme ai due ragazzi di 14 e 12 anni, raccontata dall'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano. "Ibra, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato, si è presentato a Milanello con i figli. I due ragazzini, uno di 14 e l’altro di 12 anni, sono stati insieme al papà che fa vivere questa realtà anche i suoi ragazzi che giocano per l’Hammarby ma sono in prestito al Milan e si allenano al centro sportivo Vismara. Ibrahimovic l’ha detto: il Milan è una grande famiglia". Intanto ecco l'intervista di Franck Kessie, centrocampista del Milan, a Sportweek.