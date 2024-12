Oettle (CCO Milan): “La mentalità del calcio europeo è diversa dalla nostra”

"La mentalità del calcio europeo tradizionale è molto diversa da quella degli sport americani. Si vede spesso che i proprietari americani entrano nel calcio europeo con l'ambizione di cambiare le cose in un modo che abbia senso nel mondo dello sport moderno, costruendo nuovi stadi, sistemando la situazione dei diritti televisivi e sviluppando altre attività commerciali. Ma in molti casi la burocrazia e le strutture di governance a livello di campionato complicano quegli sforzi. Ciò rende ancora più evidente la necessità di innovatori come Gerry".