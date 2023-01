Milan, Oddo: “Pioli ha un’identità ben precisa come Sarri”

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul 'momento no' del Milan e su Stefano Pioli

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Oddo ha parlato di Lazio-Milan , partita in programma martedì sera e valevole per la 19^ giornata della Serie A. Ecco un estratto delle sue parole.

Su cosa gli piace di Sarri e Pioli: "Di Pioli mi piace la comunicazione, il modo in cui fa stare in campo le squadre, il modo in cui le fa esprimere. Ha un'identità ben precisa come le squadre di Sarri. Un allenatore che se assecondato riesce a esprimere al meglio le sue idee di calcio".